तेलंगाना के कर्मचारियों ने की 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग, जानिए क्या बताया कारण
तेलंगाना के सरकारी कर्मचारियों ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग की है। उनका कहना है कि अल नीनो की वजह से पानी और बिजली जैसे संसाधनों पर काफी दबाव है, ऐसे में यह कदम इनकी बचत में मददगार हो सकता है। फिलहाल ये कर्मचारी 6 दिन काम करते हैं और कुल 39 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन अगर उनका ये प्रस्ताव मान लिया जाता है, तो उन्हें 5 दिन काम करना होगा और कुल काम के घंटे 37.5 हो जाएंगे। भले ही एक दिन में काम के घंटे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन उन्हें एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिल जाएगी।
संयुक्त कार्य समिति ने मांग का किया समर्थन
राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त कार्य समिति इस कदम का पूरा समर्थन कर रही है। समिति का कहना है कि इससे न तो सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। समिति ने सरकार से यह भी अपील की है कि वह केंद्र सरकार की तरह 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करे। उनका मानना है कि इससे लोग रोजाना आने-जाने के लिए पेट्रोल या डीजल पर कम निर्भर रहेंगे, जिससे प्रदूषण घटेगा और माहौल भी बेहतर होगा। कर्मचारियों को भी एक दिन ज्यादा छुट्टी मिलने से वे खुश रहेंगे और काम भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे।