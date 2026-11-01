तेलंगाना के कर्मचारियों ने की 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग, जानिए क्या बताया कारण

राज्य कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संयुक्त कार्य समिति इस कदम का पूरा समर्थन कर रही है। समिति का कहना है कि इससे न तो सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और प्रदूषण भी कम होगा। साथ ही काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। समिति ने सरकार से यह भी अपील की है कि वह केंद्र सरकार की तरह 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करे। उनका मानना है कि इससे लोग रोजाना आने-जाने के लिए पेट्रोल या डीजल पर कम निर्भर रहेंगे, जिससे प्रदूषण घटेगा और माहौल भी बेहतर होगा। कर्मचारियों को भी एक दिन ज्यादा छुट्टी मिलने से वे खुश रहेंगे और काम भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे।