तेलंगाना में स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, अब 15 जून से बजेंगी घंटियां

तेलंगाना में स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, अब 15 जून से बजेंगी घंटियां
देश
तेलंगाना में सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के स्कूलों के खुलने की तारीख अब बदल दी गई है। अब स्कूल 15 जून से शुरू होंगे। दरअसल, पहले स्कूल 12 जून को खुलने वाले थे, जो शुक्रवार का दिन था। बहुत से लोगों का मानना था कि हफ्ते के आखिरी दिन यानी वीकेंड से ठीक पहले स्कूल शुरू करना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से यह बदलाव किया गया है।
11 जुलाई को भी स्कूल खुलेंगे
शैक्षणिक कैलेंडर को पटरी पर रखने के लिए, सरकार ने यह तय किया है कि 11 जुलाई को भी स्कूल खोले जाएंगे। वैसे तो 11 जुलाई दूसरा शनिवार है, और इस दिन छुट्टी रहती है, लेकिन अब स्कूल खुले रहेंगे। इससे आपकी पढ़ाई का कोई दिन कम नहीं होगा।