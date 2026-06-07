तेलंगाना में स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, अब 15 जून से बजेंगी घंटियां देश Jun 07, 2026

तेलंगाना में सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह के स्कूलों के खुलने की तारीख अब बदल दी गई है। अब स्कूल 15 जून से शुरू होंगे। दरअसल, पहले स्कूल 12 जून को खुलने वाले थे, जो शुक्रवार का दिन था। बहुत से लोगों का मानना था कि हफ्ते के आखिरी दिन यानी वीकेंड से ठीक पहले स्कूल शुरू करना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से यह बदलाव किया गया है।