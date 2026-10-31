तेलंगाना में विधवा पेंशन का विस्तार, अब दिव्यांग, बुनकर, HIV मरीजों की पत्नियों को भी मिलेगा सहारा

तेलंगाना में विधवाओं के लिए सरकार की तत्काल पेंशन योजना का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। पहले यह योजना सिर्फ उन महिलाओं को आर्थिक मदद देती थी जिनके पति वृद्धावस्था पेंशन पाते थे और अब वे नहीं रहे।

मगर अब इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जिनके पति दिव्यांग थे, ताड़ी निकालने वाले थे, हथकरघा बुनकर थे, या फिर वे डायलिसिस के मरीज थे। इसके अलावा, HIV या फाइलेरिया से पीड़ित पतियों को खोने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी।

सरकार का मकसद है कि जब परिवारों को सबसे ज्यादा मदद की जरुरत हो, तो वित्तीय सहायता उन तक आसानी से पहुँच सके।