तेलंगाना में सूखे जैसे हालात, मुख्यमंत्री रेड्डी प्रधानमंत्री से मांगेंगे राहत राशि

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। उनकी मुख्य मांग केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता है, क्योंकि अल नीनो के असर से पूरे राज्य में सूखे के हालात बन गए हैं और बारिश की भारी कमी है।

वे विशेष रूप से परेशान किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए जल्द मदद पहुंचाने पर जोर देंगे।