केबीआर पार्क को नई ज़िंदगी: 14 फ्लाईओवर रद्द, अब 1,090 करोड़ रुपये का एलिवेटेड कॉरिडोर मंजूर

पहले जो प्लान था, उसका पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने खूब विरोध किया था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि इससे कई पेड़ कट जाएंगे। अब सरकार ने एक ही 4.3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड स्ट्रेच बनाने का फैसला किया है। इसे 2 कंस्ट्रक्शन पैकेजों में बांटा गया है और इस पर कुल 1,090 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस नए कॉरिडोर से ट्रैफिक कम होगा और शहर के हरे-भरे इलाके भी सुरक्षित रहेंगे। हालांकि, कुछ विपक्षी नेता अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी।