केबीआर पार्क को नई ज़िंदगी: 14 फ्लाईओवर रद्द, अब 1,090 करोड़ रुपये का एलिवेटेड कॉरिडोर मंजूर

केबीआर पार्क को नई ज़िंदगी: 14 फ्लाईओवर रद्द, अब 1,090 करोड़ रुपये का एलिवेटेड कॉरिडोर मंजूर
हैदराबाद की सड़क योजनाओं में एक बड़ा बदलाव आया है। तेलंगाना सरकार ने लोगों के भारी विरोध के बाद केबीआर नेशनल पार्क के आसपास 14 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाने के अपने पुराने प्लान को छोड़ दिया है। इसकी जगह, शहर को अब एक लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर मिलेगा। GHMC स्थायी समिति ने 3 अक्टूबर को इसे मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और पंजागुट्टा के पांच व्यस्त जंक्शनों को आपस में जोड़ेगा। इससे पार्क को बिना काटे ही आवाजाही आसान हो जाएगी।
हैदराबाद के 4.3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर 1,090 करोड़ रुपये खर्च होंगे
पहले जो प्लान था, उसका पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने खूब विरोध किया था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि इससे कई पेड़ कट जाएंगे। अब सरकार ने एक ही 4.3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड स्ट्रेच बनाने का फैसला किया है। इसे 2 कंस्ट्रक्शन पैकेजों में बांटा गया है और इस पर कुल 1,090 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस नए कॉरिडोर से ट्रैफिक कम होगा और शहर के हरे-भरे इलाके भी सुरक्षित रहेंगे। हालांकि, कुछ विपक्षी नेता अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी।