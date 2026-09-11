सेना के शस्त्रागार से हथियार चोरी, 10 दिन में पकड़ा गया आरोपी

चोर 4 AK-203 राइफलें, एक इनसास राइफलें, 7 पिस्तौलें और नाइट विजन गियर के साथ लगभग 2,000 राउंड गोला-बारूद लेकर भाग निकले थे। जांच में पता चला कि यह किसी अंदरूनी व्यक्ति की साजिश थी, क्योंकि CCTV कैमरों से छेड़छाड़ हुई थी और रात के गार्ड भी पूरी तरह सतर्क नहीं थे। रेजिमेंट से जुड़े करीब 10 लोगों से पूछताछ के बाद अधिकारियों ने एक अंदरूनी व्यक्ति को हिरासत में लिया है। चोरी किए गए हथियारों को बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट रूट और ब्लैक मार्केट से जुड़े संभावित संपर्कों की तलाश अब भी जारी है।