तेलंगाना: MPDO, बेटा और पंचायत अधिकारी 45,000 रुपये की रिश्वत लेते ACB के हत्थे चढ़े

अधिकारी पहले भी ले चुके थे 30,000 और 25,000 रुपये

पता चला है कि यह पहली बार नहीं था, बल्कि इन्हीं अधिकारियों ने पहले भी उसी व्यक्ति से 30,000 और फिर 25,000 रुपये की रिश्वत ली थी। यह ताजा रकम जमीन गिरवी रखने की मंजूरी दिलवाने के लिए अधिकारी के बेटे के हाथों ली जा रही थी। ACB ने अपनी कार्रवाई के दौरान यह रिश्वत की रकम जब्त कर ली और तीनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है, यह घटना एक बार फिर स्थानीय सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार को उजागर करती है।