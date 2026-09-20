बिहार की अभूतपूर्व बाढ़: तेजस्वी ने की 15,000 रुपये अतिरिक्त राहत की मांग, सरकार पर बढ़ा दबाव
बिहार में आई बाढ़ ने करीब 50 लाख लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। इस आपदा में उनके घर और फसलें बर्बाद हो गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है कि केंद्र द्वारा दिए गए 7,000 रुपये के अलावा, हर बाढ़ प्रभावित परिवार को 15,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएं। तेजस्वी का मानना है कि यह आपदा पिछली आपदाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है और ऐसे में परिवारों को ज्यादा मदद की जरूरत है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने इस बाढ़ को अभूतपूर्व बताया था।
बिहार में राहत कार्य के लिए राज्य और केंद्र सरकारें सक्रिय
राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही राहत कार्यों में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद बचाव अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। भागलपुर जैसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में बने राहत शिविरों में अब बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल और आंगनवाड़ियां शुरू की गई हैं। राहत कार्यों के लिए धन इकट्ठा करने में सहायता के लिए, मुख्यमंत्री चौधरी सहित अन्य नेताओं ने भी अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है।