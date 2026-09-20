बिहार की अभूतपूर्व बाढ़: तेजस्वी ने की 15,000 रुपये अतिरिक्त राहत की मांग, सरकार पर बढ़ा दबाव

बिहार में आई बाढ़ ने करीब 50 लाख लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। इस आपदा में उनके घर और फसलें बर्बाद हो गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से मांग की है कि केंद्र द्वारा दिए गए 7,000 रुपये के अलावा, हर बाढ़ प्रभावित परिवार को 15,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएं। तेजस्वी का मानना है कि यह आपदा पिछली आपदाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है और ऐसे में परिवारों को ज्यादा मदद की जरूरत है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने इस बाढ़ को अभूतपूर्व बताया था।