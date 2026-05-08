केरल में 14 साल के छात्र की आत्महत्या पर हंगामा: पिता का आरोप- शिक्षकों की प्रताड़ना ने ली जान देश May 08, 2026

केरल के मलप्पुरम में 2 मई को 14 साल के तेजस पी ने आत्महत्या कर ली। पिता हरीश का आरोप है कि प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने तेजस को अंकों के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। उन्होंने तेजस के ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर खराब टिप्पणी करने की धमकी भी दी थी, जिससे उसे दूसरे स्कूल में दाखिला मिलने में दिक्कत आ सकती थी।