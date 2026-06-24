बिजनौर में 'बेकाबू' पुलिस ड्रिल, आंसू गैस ने बाजारों में मचाया हड़कंप
उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बुधवार को पुलिस दंगा नियंत्रण का अभ्यास कर रही थी, लेकिन इस दौरान एक अप्रत्याशित घटना हो गई। अभ्यास के लिए छोड़ी गई आंसू गैस तय सीमा से बाहर निकलकर पास के बाजारों और घरों तक फैल गई। इसकी वजह से लोगों की आंखों में तेज जलन होने लगी, खांसी उठने लगी और सांस लेने में भी काफी दिक्कत आने लगी। इस स्थिति की किसी को उम्मीद नहीं थी।
दुकानदार और स्थानीय लोग चेतावनी की मांग कर रहे
इस आंसू गैस के फैलने से दुकानदारों को अपनी दुकानें बंद करनी पड़ीं। सड़कों पर चल रहे बच्चे और पैदल राहगीर भी अचानक इसकी चपेट में आ गए, जिससे उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ी। लोगों को इस बारे में कोई पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे उनमें काफी नाराजगी है। अब कई स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसे अभ्यास को और ज्यादा सावधानी से आयोजित किया जाए और लोगों को पहले से उचित चेतावनी दी जाए, ताकि जनता की सुरक्षा के नाम पर होने वाले अभ्यास से आम लोगों को कोई परेशानी न हो।