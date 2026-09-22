बिहार: यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने वाले शिक्षक बर्खास्त, हेडमास्टर भी गिरफ्तार

यह मामला तब सामने आया और इसकी जांच शुरू हुई जब पीड़ित छात्रा की मां ने 3 सितंबर, 2026 को FIR दर्ज कराई।

मामले के सामने आते ही, 2 सितंबर को वीरेंद्र पाल और अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाल को तो भागने की कोशिश करते समय रेलवे स्टेशन से ही पकड़ लिया गया।

अधिकारियों के मुताबिक, हेडमास्टर अंसारी ने अपने साथियों को कानूनी कार्रवाई से बचाने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस जांच और विभागीय जांच पूरी होने के बाद, दोनों शिक्षकों को आखिरकार नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में जल्द न्याय दिलाने के लिए, राज्य के शिक्षा मंत्री ने इसे फास्ट-ट्रैक कोर्ट में भेजने की बात कही है।