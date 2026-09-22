बिहार: यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने वाले शिक्षक बर्खास्त, हेडमास्टर भी गिरफ्तार
बिहार के बक्सर जिले में 2 शिक्षकों को एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया है। आरोप है कि सहायक शिक्षक वीरेंद्र पाल, मिडिल स्कूल के शिक्षक अरविंद कुमार और हेडमास्टर मोहम्मद इमाम अली अंसारी ने मिलकर छात्रा को आपत्तिजनक हालत में फिल्माया। बाद में इसी फुटेज का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल भी किया।
FIR के बाद गिरफ्तारियां और बर्खास्तगी
यह मामला तब सामने आया और इसकी जांच शुरू हुई जब पीड़ित छात्रा की मां ने 3 सितंबर, 2026 को FIR दर्ज कराई।
मामले के सामने आते ही, 2 सितंबर को वीरेंद्र पाल और अरविंद कुमार को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाल को तो भागने की कोशिश करते समय रेलवे स्टेशन से ही पकड़ लिया गया।
अधिकारियों के मुताबिक, हेडमास्टर अंसारी ने अपने साथियों को कानूनी कार्रवाई से बचाने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस जांच और विभागीय जांच पूरी होने के बाद, दोनों शिक्षकों को आखिरकार नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इस मामले में जल्द न्याय दिलाने के लिए, राज्य के शिक्षा मंत्री ने इसे फास्ट-ट्रैक कोर्ट में भेजने की बात कही है।