गर्भवती TCS कर्मचारी निदा खान पर 'जबरन धर्मांतरण' के आरोप, परिवार बोला- सियासी साज़िश

गर्भवती TCS कर्मचारी निदा खान पर 'जबरन धर्मांतरण' के आरोप, परिवार बोला- सियासी साज़िश
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में काम करने वाली निदा खान पर लोगों को जबरन धर्म बदलवाने के आरोप लगे हैं। निदा के परिवार का कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और इनका निदा से कोई लेना-देना नहीं है।
निदा के पिता ने बताया कि ये आरोप असल में किसी और पर दबाव बनाने के लिए लगाए गए हैं और निदा के किसी काम से इनका कोई संबंध ही नहीं है।
निदा खान हैं गर्भवती
निदा के परिवार का मानना है कि इस मामले का इस्तेमाल खरत मामले जैसे दूसरे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।
परिवार का कहना है कि निदा, जो गर्भवती हैं और भिवंडी में अपने ससुराल में रहती हैं, उन्होंने कभी किसी का धर्म बदलवाने की कोशिश नहीं की और न ही किसी धर्म का अपमान किया है।
परिवार ने यह भी बताया कि घर का खर्च निदा ही उठाती हैं और इन आरोपों के चलते पूरा परिवार भावनात्मक रूप से बहुत परेशान हो गया है।