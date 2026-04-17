गर्भवती TCS कर्मचारी निदा खान पर 'जबरन धर्मांतरण' के आरोप, परिवार बोला- सियासी साज़िश

निदा खान हैं गर्भवती

निदा के परिवार का मानना है कि इस मामले का इस्तेमाल खरत मामले जैसे दूसरे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है।

परिवार का कहना है कि निदा, जो गर्भवती हैं और भिवंडी में अपने ससुराल में रहती हैं, उन्होंने कभी किसी का धर्म बदलवाने की कोशिश नहीं की और न ही किसी धर्म का अपमान किया है।

परिवार ने यह भी बताया कि घर का खर्च निदा ही उठाती हैं और इन आरोपों के चलते पूरा परिवार भावनात्मक रूप से बहुत परेशान हो गया है।