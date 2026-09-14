तरुण तेजपाल मामले में नया मोड़, आत्मसमर्पण के बाद गोवा सरकार ने मांगी उम्रकैद

साल 2021 में एक सेशन कोर्ट ने तेजपाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, लेकिन इस फैसले को चुनौती दी गई। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।

तेजपाल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया। अब, गोवा सरकार तेजपाल के लिए आजीवन कारावास की मांग कर रही है। सरकार का कहना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए पहले दी गई सजा काफी नहीं है।