तमिलनाडु: कुख्यात गैंगस्टर वेल्लाई काली की हत्या की कोशिश, पुलिस वाहन पर बमबारी में 3 घायल

रिपोर्ट के मुताबिक, मदुरै निवासी काली के खिलाफ 9 हत्याओं और 8 हत्या के प्रयासों सहित 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो चेन्नई जेल में बंद हैं। पुलिस उसे एक मामले में पेशी के लिए पुदुक्कोट्टई ले गई थी। लौटते हुए रास्ते में थिरुमांदुरई टोल के पास 2 कारों में आए बदमाशों ने पुलिस वाहन पर देसी बम फेंके। हमले में सहायक निरीक्षक रामचंद्रन और ड्राइवर विनेश कुमार समेत 3 लोग घायल हुए हैं।

राजनीति

भाजपा-AIADMK ने सरकार को घेरा

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और AIADMK के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने कहा, "जब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राज्य विधानसभा में अपनी पीठ थपथपा रहे थे और शेखी बघार रहे थे, उसी दौरान कुछ लोगों ने एक पुलिस वाहन पर देसी बम फेंके। लगता है कि अपराधियों को न पुलिस का डर है और न सरकार का।" तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंथ्रान ने भी आरोप लगाया कि यह घटना DMK शासन में कानून व्यवस्था में आई गिरावट को दर्शाती है।