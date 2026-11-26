तमिलनाडु सरकार ने किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज 600 मामले खत्म कर दिए हैं। ये मामले मई 2021 से अप्रैल 2026 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े थे। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों से जुड़े पुराने मामले वापस लेने का वादा किया था। अब गृह विभाग ने इस बारे में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जिससे यह फैसला पक्का हो गया है।