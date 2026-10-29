सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं झुका तमिलनाडु, मुस्लिम आरक्षण पर देगा चुनौती

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण का लाभ अपने आप नहीं मिल जाता। इस बाधा के बाद भी, तमिलनाडु अभी भी पिछड़ी श्रेणी के मुसलमानों को 3.5 प्रतिशत आरक्षण दे रहा है।

सरकार ने हाल में हुई छापेमारी को लेकर उठ रही चिंताओं को भी दूर करने की कोशिश की है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ये कार्रवाइयां ठोस सबूतों पर आधारित हैं, न कि किसी राजनीतिक मंशा से की जा रही हैं।