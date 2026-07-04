तमिलनाडु सरकार ने हिरासत केंद्रों से 50 बांग्लादेशी नागरिकों को पश्चिम बंगाल भेजा

हरिदासपुर में BSF को सौंपने के लिए समूह को एस्कॉर्ट किया गया

इन सभी को एक आरक्षित ट्रेन के डिब्बे में ले जाया गया। उनके साथ सलेम सशस्त्र रिजर्व पुलिस के उपाधीक्षक शक्तिवेल की अगुवाई में 40 पुलिसकर्मियों की एक सशस्त्र टीम भी थी। हरिदासपुर की स्थलीय सीमा पर पहुंचने के बाद तमिलनाडु पुलिस उन्हें बांग्लादेश वापस भेजने के लिए सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप देगी। अत्तूर हिरासत केंद्र में उन विदेशी नागरिकों को रखा जाता है, जिनके कानूनी मामलों का निपटारा अभी नहीं हो पाया है। फिलहाल इस केंद्र में 130 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, जिनमें से कुछ के मामले अभी भी अदालतों में लंबित हैं और कुछ जमानत पर बाहर हैं।

