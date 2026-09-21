तमिलनाडु में 'वेत्री पयनम': अब महिलाओं के लिए बस में सफर होगा बिल्कुल मुफ्त

इस योजना में शहर के अंदर और लंबी दूरी की सरकारी बसें शामिल की गई हैं। इनमें एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप, डीलक्स, मोफूसिल ऑर्डिनरी और घाट ऑर्डिनरी जैसी सेवाएं मुख्य रूप से हैं। ये बसें राज्य परिवहन बेड़े के करीब 69 प्रतिशत हिस्से को कवर करती हैं, और इनसे हर दिन 1.65 लाख से ज्यादा सिंगल ट्रिप होंगी। इस व्यवस्था को बिना किसी दिक्कत के चलाने के लिए बसों में इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीनें पहले से ही लगाई जा चुकी हैं। इससे तमिलनाडु की महिलाएं पहले दिन से ही मुफ्त सफर का पूरा लाभ ले सकेंगी।