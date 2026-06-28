तमिलनाडु सरकार का ऐतिहासिक कदम, शुरू किया 53 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का महाअभियान देश Jun 28, 2026

तमिलनाडु में एक बड़ा पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य 5 साल से कम उम्र के लगभग 53 लाख बच्चों को इस बीमारी से बचाकर राज्य को पोलियो मुक्त बनाना है। बच्चों तक आसानी से पहुंचने के लिए पूरे राज्य में 43,000 से भी ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। ये केंद्र स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध हैं, ताकि अभिभावकों को अपने छोटे बच्चों को खुराक पिलाने में कोई परेशानी न हो।