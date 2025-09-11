तमिलनाडु: व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या की, कटा सिर लेकर जेल पहुंचा

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और कटा सिर लेकर जेल पहुंच गया। आरोपी की पहचान 60 वर्षीय के. कोलांजी के रूप में हुई है। मृतक पत्नी 40 वर्षीय के. लक्ष्मी थी और उसका प्रेमी के. थंगारासू (57) था। लक्ष्मी आरोपी कोलांजी की दूसरी पत्नी थी। जेल अधिकारियों ने आरोपी को पुलिस को सौंप दिया है।

घटना क्या है पूरा मामला? कोलांजी ने पुलिस को बताया कि उसने पहली पत्नी के निधन के बाद लक्ष्मी से दूसरी शादी की थी, लेकिन उसका थंगारासू के साथ अवैध संबंध था। कोलांजी ने बताया कि वह दोनों को साथ पकड़ने के लिए झूठ बताकर शहर से बाहर चला गया। इस बीच लक्ष्मी ने थंगारासू को बुला लिया। कोलांजी जब चुपके से घर पहुंचा तो उसने दोनों को घर की छत पर साथ पाया। इसके बाद गुस्से में दरांती से दोनों की हत्या कर दी।

जांच सिर काटकर पहुंचा जेल, पड़ोसियों ने देखा सिर कटा शरीर पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला और पुरुष दोनों के सिर को काटक अपनी बाइक से बांधकर सीधे वेल्लोर सेंट्रल जेल पहुंचा गया और आत्मसमर्पण कर दिया था। वहां के जेल अधिकारियों ने वंजाराम पुलिस को सूचना दी। दूसरी तरफ, पड़ोसियों ने भी कोलांजी की छत पर महिला और पुरुष के सिर कटे शव देखकर सूचना दी थी। पुलिस ने दोनों सिर और हथियार बरामद कर लिया है। आरोपी कोलांजी अभी न्यायिक हिरासत में है।