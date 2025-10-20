दिवाली की सुबह चेन्नई में भारी बारिश, कई इलाके पानी में डूबे
क्या है खबर?
दिवाली की सुबह सोमवार को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश से आफत आ गई। कई इलाके पानी में डूब गए, जबकि यातायात व्यवस्था चरमरा गई। चेन्नई में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसने सड़क और हवाई यातायात को बाधित कर दिया है। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा है। तमिलनाडु में चेन्नई समेत कई शहरों में रुक-रुक कर बारिश जारी रहने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने की बैठक
चेन्नई में बारिश से सबसे ज्यादा ईस्ट कोस्ट रोड के किनारे वेलाचेरी, मेदावक्कम, पल्लीकरनई और नीलांकरई इलाके प्रभावित हुए हैं, जहां रात भर हुई बारिश के बाद जलस्तर तेजी से बढ़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को चेन्नई स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बारिश की समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को तटीय और निचले इलाकों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए हैं।
22 अक्टूबर तक जारी रहेगी बारिश
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। IMD ने 22 अक्टूबर तक तटीय तमिलनाडु में लगातार बारिश का भी अनुमान जताया है। नीलगिरी में भूस्खलन के कारण नीलगिरी माउंटेन रेलवे (NMR) मार्ग पर रेल सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। इरोड, नीलगिरी, कोयंबटूर, डिंडीगुल, मदुरै, तिरुवरुर, कांचीपुरम समेत कई जिलों में 64.5 से 111.5 मिमी तक बारिश की उम्मीद है।
VIDEO | Chennai: Heavy rains lash the city and suburbs including Velachery, Medavakkam, Pallikaranai, and ECR Neelankarai.— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2025
