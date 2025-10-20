दिवाली की सुबह चेन्नई में भारी बारिश, कई इलाके पानी में डूबे 

बारिश

22 अक्टूबर तक जारी रहेगी बारिश

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में अलग-अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। IMD ने 22 अक्टूबर तक तटीय तमिलनाडु में लगातार बारिश का भी अनुमान जताया है। नीलगिरी में भूस्खलन के कारण नीलगिरी माउंटेन रेलवे (NMR) मार्ग पर रेल सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। इरोड, नीलगिरी, कोयंबटूर, डिंडीगुल, मदुरै, तिरुवरुर, कांचीपुरम समेत कई जिलों में 64.5 से 111.5 मिमी तक बारिश की उम्मीद है।