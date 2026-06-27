तमिलनाडु का ऐतिहासिक फैसला, छात्रों के पहचान पत्रों से हटाई जाएगी जाति देश Jun 27, 2026

तमिलनाडु सरकार कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए नए पहचान पत्र जारी करने की योजना बना रही है। इस बार इन पहचान पत्रों में जाति से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। सरकार का मकसद स्कूलों में समानता को बढ़ावा देना और किसी भी तरह के भेदभाव को रोकना है। जाति के बजाय इन पहचान पत्रों में छात्र का पता, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर और उसकी शैक्षणिक योग्यता जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल की जाएंगी।