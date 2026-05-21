तमिलनाडु 10वीं बोर्ड का नतीजा घोषित: लड़कियों ने फिर दिखाया दम, 9 लाख छात्रों का इंतजार खत्म
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तमिलनाडु में कक्षा 10 SSLC के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस साल 11 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 9 लाख से ज्यादा छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे। अब छात्र tnresults.nic.in या dge.tn.gov.in पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर अपने नंबर देख सकते हैं।
तमिलनाडु में पास प्रतिशत 94.31 रहा
परीक्षा के नतीजों में लड़कियों ने 96.47 के पास प्रतिशत के साथ लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 92.15 रहा। कुल पास प्रतिशत 94.31 दर्ज किया गया, जो पिछले साल के 93.80 प्रतिशत से ज्यादा है।
खासकर प्राइवेट स्कूलों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, जहां लगभग 98% छात्र पास हुए। बता दें कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल 1 जून से दोबारा खुल जाएंगे, तो अपनी छुट्टियों का खूब आनंद लें!