तमिलनाडु: थेनी जेल ब्रेक के बाद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 18 निलंबित
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थेनी जिले की जेल से कैदियों के फरार होने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने डिप्टी जेल सुपरिंटेंडेंट एन रामलिंगम को सस्पेंड कर दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जेल में सुरक्षा के इंतजाम बिलकुल कमजोर थे। रामलिंगम अगस्त 2024 से ही इस पद पर थे।
17 कर्मचारियों को निलंबित किया गया
इस मामले में 17 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। जेल से फरार हुए सभी 17 कैदियों को भी पकड़ लिया गया है। अब अधिकारी इन कैदियों को उच्च सुरक्षा वाली जेलों में भेजने की तैयारी कर रहे हैं।
साथ ही, राज्य की सभी जेलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो।