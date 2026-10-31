तमिलनाडु: थेनी जेल ब्रेक के बाद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 18 निलंबित

इस मामले में 17 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। जेल से फरार हुए सभी 17 कैदियों को भी पकड़ लिया गया है। अब अधिकारी इन कैदियों को उच्च सुरक्षा वाली जेलों में भेजने की तैयारी कर रहे हैं।

साथ ही, राज्य की सभी जेलों में सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा न हो।