मुख्यमंत्री विजय ने खुद परोसा पोंगल, 15 लाख छात्रों की भूख मिटाई

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने पेरुंथलिवर कामराजर नाश्ता योजना का दायरा बढ़ाया है। अब इस योजना में छठी से 8वीं कक्षा के छात्र भी शामिल हो गए हैं, जिससे 15,454 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के करीब 15.30 लाख अतिरिक्त छात्रों को सुबह का नाश्ता मिलेगा। इस योजना की शुरुआत भी खास अंदाज में हुई। मुख्यमंत्री विजय ने चेन्नई के एक स्कूल में बच्चों को अपने हाथों से मीठा पोंगल परोसा और उनके साथ बैठकर नाश्ता किया। इस मौके की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए गए।