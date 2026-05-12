चेन्नई से अबू धाबी के लिए उड़ान को तैयार एतिहाद विमान के पंख में लगी आग
लेखन गजेंद्र
May 12, 2026 12:37 pm
क्या है खबर?
तमिलनाडु के चेन्नई से अबू धाबी के लिए उड़ान की तैयारी कर रही एतिहाद एयरवेज के एक विमान में मंगलवार को आग लग गई। घटना चेन्नई हवाई अड्डे पर हुआ। घटना के समय विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, तभी उसके बाएं पंख में आग लगी थी। घटना की सूचना पर मौके पर मौजूद अग्निशमन दल के कर्मियों ने आग को बुझाया और उड़ान रद्द कर दी।
हादसा
विमान पर सवार थे 280 यात्री
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान में चालक दल के सदस्यों के साथ 280 यात्री सवार थे। पंख में आग लगते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। किसी भी यात्री के चोट लगने या घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि उड़ान को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और यात्रियों को दूसरे विमान से भेजने की तैयारी चल रही है।