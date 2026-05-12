चेन्नई से अबू धाबी के लिए उड़ान को तैयार एतिहाद विमान के पंख में लगी आग

हादसा

विमान पर सवार थे 280 यात्री

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान में चालक दल के सदस्यों के साथ 280 यात्री सवार थे। पंख में आग लगते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। किसी भी यात्री के चोट लगने या घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। हवाई अड्डा अधिकारियों ने बताया कि उड़ान को फिलहाल रद्द कर दिया गया है और यात्रियों को दूसरे विमान से भेजने की तैयारी चल रही है।