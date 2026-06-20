तमिलनाडु में 246 करोड़ की मंदिर परियोजनाएं रद्द, जानिए क्या रहा कारण

तमिलनाडु के इस बदलाव पर विरोध

अधिकारियों ने बताया कि अब उनका ध्यान मंदिरों की विरासत को संरक्षित करने और भक्तों के लिए सुविधाजनक योजनाएं लाने पर है। साथ ही मंदिरों की उचित देख-रेख के लिए नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। दूसरी ओर, विपक्षी दलों का तर्क है कि रद्द की गई इन परियोजनाओं से मंदिरों को राजस्व मिलता और श्रद्धालुओं को भी सुविधा होती। हालांकि, सरकार का कहना है कि अब समय आ गया है कि मंदिरों की जरूरतों को व्यावसायिक उद्यमों से कहीं ज्यादा प्राथमिकता दी जाए।