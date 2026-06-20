तमिलनाडु में 246 करोड़ की मंदिर परियोजनाएं रद्द, जानिए क्या रहा कारण
तमिलनाडु सरकार ने अपने मंदिर विभाग की 46 परियोजनाओं को रद्द कर दिया हैं, जिनकी कुल लागत करीब 246 करोड़ रुपये थी। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से शादी-विवाह के हॉल और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए थी। सरकार ने यह कदम कानूनी अड़चनों और मंदिरों पर बढ़ते वित्तीय बोझ की चिंताओं को देखते हुए उठाया है। अब सरकार का कहना है कि यह पैसा नए हॉल या दुकानें बनाने की बजाय मंदिरों के संरक्षण और सीधे भक्तों की मदद पर खर्च किया जाएगा।
तमिलनाडु के इस बदलाव पर विरोध
अधिकारियों ने बताया कि अब उनका ध्यान मंदिरों की विरासत को संरक्षित करने और भक्तों के लिए सुविधाजनक योजनाएं लाने पर है। साथ ही मंदिरों की उचित देख-रेख के लिए नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। दूसरी ओर, विपक्षी दलों का तर्क है कि रद्द की गई इन परियोजनाओं से मंदिरों को राजस्व मिलता और श्रद्धालुओं को भी सुविधा होती। हालांकि, सरकार का कहना है कि अब समय आ गया है कि मंदिरों की जरूरतों को व्यावसायिक उद्यमों से कहीं ज्यादा प्राथमिकता दी जाए।