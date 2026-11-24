पेरियार की मूर्ति पर महासंग्राम, सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मद्रास हाई कोर्ट के उस हालिया आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की है, जिसमें तंजावुर के एक मंदिर से समाज सुधारक पेरियार की मूर्ति हटाने का आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बताया था कि यह मूर्ति लगभग 1990 में द्रविड़ कड़गम ने लगाई थी। इस पर पेरियार का एक ऐसा बयान भी लिखा है, जिसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हुए अपनी बात कही थी। कोर्ट ने पाया कि इस मूर्ति को लगाने के लिए कोई सरकारी अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए इसे हटाना जरूरी है।
मंदिर की कोई अनुमति नहीं थी
एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि धार्मिक अधिकारियों की मंजूरी के बिना मंदिर की जमीन पर मूर्ति लगाना नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस दलील से सहमति जताई और इस बात की पुष्टि की कि मूर्ति लगाने के लिए कोई उचित अनुमति नहीं ली गई थी। अब, तमिलनाडु ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है। इसके बाद, मंदिर परिसर में मूर्ति की बिना अनुमति स्थापना को लेकर चल रही बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है। उम्मीद है कि भारत की सर्वोच्च अदालत में पहुंचने पर इस पूरे मामले पर व्यापक चर्चा होगी।