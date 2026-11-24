एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी थी कि धार्मिक अधिकारियों की मंजूरी के बिना मंदिर की जमीन पर मूर्ति लगाना नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस दलील से सहमति जताई और इस बात की पुष्टि की कि मूर्ति लगाने के लिए कोई उचित अनुमति नहीं ली गई थी। अब, तमिलनाडु ने हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है। इसके बाद, मंदिर परिसर में मूर्ति की बिना अनुमति स्थापना को लेकर चल रही बहस एक बार फिर चर्चा में आ गई है। उम्मीद है कि भारत की सर्वोच्च अदालत में पहुंचने पर इस पूरे मामले पर व्यापक चर्चा होगी।