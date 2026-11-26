यह नई नीति राज्य में महिलाओं के लिए पहले से ही चल रहे एक साल के मातृत्व अवकाश के अनुरूप है। अब इसमें इस बात को भी अहमियत दी गई है कि पिता की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती है, खासकर बच्चे के जन्म के शुरुआती कुछ महीनों में। पिताओं को आधिकारिक तौर पर घर पर मदद करने और अपने नवजात बच्चों के साथ एक जुड़ाव बनाने का मौका देकर, तमिलनाडु सरकार बच्चे के जन्म के समय मां और शिशु दोनों को सहयोग देने की उम्मीद कर रही है।