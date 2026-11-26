तमिलनाडु सरकार की बड़ी घोषणा, अब पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा 15 दिन का पितृत्व अवकाश
तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पुरुष राज्य कर्मचारियों के लिए एक नई नीति शुरू की है। इस नीति के तहत पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाएगा। वे यह छुट्टी अपने बच्चे के जन्म से पहले या जन्म के 6 महीने के भीतर ले सकते हैं। इस कदम से उन सरकारी कर्मचारियों (पिताओं) की मांग पूरी हुई है जो अपने परिवार को सहारा देने के लिए ज्यादा समय चाहते थे।
तमिलनाडु की नीति मातृत्व अवकाश के साथ
यह नई नीति राज्य में महिलाओं के लिए पहले से ही चल रहे एक साल के मातृत्व अवकाश के अनुरूप है। अब इसमें इस बात को भी अहमियत दी गई है कि पिता की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण होती है, खासकर बच्चे के जन्म के शुरुआती कुछ महीनों में। पिताओं को आधिकारिक तौर पर घर पर मदद करने और अपने नवजात बच्चों के साथ एक जुड़ाव बनाने का मौका देकर, तमिलनाडु सरकार बच्चे के जन्म के समय मां और शिशु दोनों को सहयोग देने की उम्मीद कर रही है।