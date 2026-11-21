हाथापाई के दौरान, अमीन के एक दोस्त ने बंदूक निकाल ली, लेकिन पाशा ने किसी तरह हथियार पकड़ लिया। इसी खींचतान में एक गोली जमीन पर जा गिरी। इसके बाद, बदमाश हथियार लेकर स्कूटर पर सवार होकर भाग निकले।

पुलिस ने सैयद अमीन, अफान और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 115(2) के साथ 3(5) और शस्त्र अधिनियम की धारा 27(1) के तहत केस दर्ज किया है।