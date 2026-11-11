दिवाली पर स्विगी पर आए रिकॉर्ड ऑर्डर, मसाला डोसा से काजू कतली तक हुई खरीदारी

इस बार दिवाली के त्योहार (6-8 नवंबर) पर फूड डिलीवरी के ऑर्डर में 10.7 प्रतिशत का उछाल देखा गया। यह उछाल 2025 की इसी तुलनात्मक अवधि (18-20 अक्टूबर, 2025) के मुकाबले दर्ज किया गया है। अब ज्यादा लोग त्योहारों पर अपने खाने के लिए सुविधा को तरजीह दे रहे हैं। स्विगी के इन आंकड़ों से पता चलता है कि बाहर से खाना मंगवाना अब आजकल के त्योहारों का एक अहम हिस्सा बन चुका है।