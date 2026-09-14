स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ POCSO और अनुसूचित जाति और जानजाति अधिनियम में कार्रवाई, क्या गिरफ्तारी है राजनीतिक साजिश?

भारद्वाज का मामला अब और भी गंभीर हो गया है। पहले उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) और 126(2) के तहत साधारण चोट पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने का आरोप लगा था, लेकिन अब इसमें POCSO और अनुसूचित जाति और जानजाति अधिनियम के तहत गंभीर आरोप भी जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ, शिकायतकर्ता पक्ष का दावा है कि उन्होंने जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए वे उनके एक वीडियो कबूलनामे का भी हवाला दे रहे हैं।