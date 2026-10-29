स्वामी सर्वाप्रियानंद ने न्यूयॉर्क टाइम्स की 'अनदेखी' पर उठाए सवाल

इस अनदेखी को स्वामी सर्वाप्रियानंद ने NYT के लिए 'कर्म' का नतीजा बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एंथ्रोपिक के कर्मचारियों को अपनी AI मशीनों के साथ लगभग इंसानों जैसा बर्ताव करते देख वे काफी हैरान रह गए।

उन्होंने एंथ्रोपिक के AI सिस्टम क्लॉड के साथ अपनी एक देर रात की बातचीत का किस्सा भी सुनाया, जिसे क्लॉड ने खुद 'बहुत दिलचस्प और डरावना' बताया था। जब उन्होंने इस बात का ज़िक्र कंपनी के बड़े अधिकारियों से किया, तो उनकी भी इसमें दिलचस्पी बढ़ गई।