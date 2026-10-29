स्वामी सर्वाप्रियानंद ने न्यूयॉर्क टाइम्स की 'अनदेखी' पर उठाए सवाल
स्वामी सर्वाप्रियानंद, जो न्यूयॉर्क स्थित वेदांत सोसायटी के रेजिडेंट मिनिस्टर हैं, एंथ्रोपिक द्वारा आयोजित AI और नैतिकता पर एक हालिया शिखर सम्मेलन की रिपोर्टिंग में हुई अपनी अनदेखी को लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना कर रहे हैं। अखबार ने अन्य धर्मों के प्रतिनिधियों का तो जिक्र किया, लेकिन यह नहीं बताया कि उस चर्चा में एक हिंदू भिक्षु भी मौजूद थे।
स्वामी सर्वाप्रियानंद ने देर रात के क्लॉड चैट को याद किया
इस अनदेखी को स्वामी सर्वाप्रियानंद ने NYT के लिए 'कर्म' का नतीजा बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एंथ्रोपिक के कर्मचारियों को अपनी AI मशीनों के साथ लगभग इंसानों जैसा बर्ताव करते देख वे काफी हैरान रह गए।
उन्होंने एंथ्रोपिक के AI सिस्टम क्लॉड के साथ अपनी एक देर रात की बातचीत का किस्सा भी सुनाया, जिसे क्लॉड ने खुद 'बहुत दिलचस्प और डरावना' बताया था। जब उन्होंने इस बात का ज़िक्र कंपनी के बड़े अधिकारियों से किया, तो उनकी भी इसमें दिलचस्पी बढ़ गई।