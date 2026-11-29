पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन के संन्यासी पर हमला, डीजे बजाने पर टोका तो हुआ विवाद
पश्चिम बंगाल के नबद्वीप स्थित रामकृष्ण मिशन के एक संन्यासी स्वामी अमरेश्वरानंद महाराज पर कथित तौर पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना रास उत्सव के दौरान हुई, जब उन्होंने आयोजकों से साउंड बॉक्स की दिशा बदलने को कहा था क्योंकि उससे शाम की प्रार्थना में बाधा आ रही थी।
62 साल के स्वामी अमरेश्वरानंद महाराज ने शांति से इस मामले को निपटाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन्हें मौखिक और शारीरिक तौर पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।
राजीव मंडल ने मांगी माफी, आयोजकों ने जताया खेद
इस घटना के आरोपी राजीव मंडल ने संन्यासी और स्थानीय निवासियों, दोनों से माफी मांग ली है। वहीं, उत्सव के आयोजकों ने यह साफ कर दिया कि राजीव मंडल उनकी टीम का हिस्सा नहीं था और उन्होंने पूरे मामले पर दुख भी जताया।
इस बीच, स्वामी अमरेश्वरानंद महाराज ने अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पुलिस अधिकारियों से कानूनी कार्रवाई की अपील की है। संन्यासी ने यह भी कहा है कि भविष्य में ऐसे धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।