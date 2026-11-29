पश्चिम बंगाल के नबद्वीप स्थित रामकृष्ण मिशन के एक संन्यासी स्वामी अमरेश्वरानंद महाराज पर कथित तौर पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना रास उत्सव के दौरान हुई, जब उन्होंने आयोजकों से साउंड बॉक्स की दिशा बदलने को कहा था क्योंकि उससे शाम की प्रार्थना में बाधा आ रही थी।

62 साल के स्वामी अमरेश्वरानंद महाराज ने शांति से इस मामले को निपटाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही उन्हें मौखिक और शारीरिक तौर पर दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा।