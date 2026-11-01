सुवेंदु अधिकारी ने CAA के तहत 2.5 लाख लोगों को नागरिकता देने का किया ऐलान, ममता बनर्जी पर बोला हमला
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस साल के आखिर तक राज्य के 2.5 लाख लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नागरिकता दिए जाने का ऐलान किया है। अभी तक सिर्फ 25,000 लोगों को ही नागरिकता मिली है, ऐसे में यह संख्या उससे कई गुना ज्यादा है। यह खबर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मतुआ गोसाई सम्मेलन 2026 में बताई। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
अधिकारी ने 50 करोड़ रुपये और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने का वादा किया
अधिकारी ने मतुआ समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये देने का भी वादा किया। उन्होंने बताया कि जिन योग्य अनुसूचित जाति के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता मिलेगी, उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अधिकारी ने मतुआ समुदाय को पश्चिम बंगाल में भाजपा का समर्थन करने का श्रेय दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने न तो मतुआ समुदाय का और न ही CAA का समर्थन किया। इस घोषणा से यह भी पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के सामाजिक इतिहास और मौजूदा राजनीति में इस समुदाय का कितना महत्व है।