सुवेंदु अधिकारी ने CAA के तहत 2.5 लाख लोगों को नागरिकता देने का किया ऐलान, ममता बनर्जी पर बोला हमला

अधिकारी ने मतुआ समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये देने का भी वादा किया। उन्होंने बताया कि जिन योग्य अनुसूचित जाति के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता मिलेगी, उन्हें अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अधिकारी ने मतुआ समुदाय को पश्चिम बंगाल में भाजपा का समर्थन करने का श्रेय दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि उन्होंने न तो मतुआ समुदाय का और न ही CAA का समर्थन किया। इस घोषणा से यह भी पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के सामाजिक इतिहास और मौजूदा राजनीति में इस समुदाय का कितना महत्व है।