हादसे के शिकार हुए वकलपुडी श्रीनिवास, कुसुमा रंजनी, बोरा सतीश, स्मृति और कोंडा सूरिबाबू सभी विशाखापट्टनम के रहने वाले थे। ये सभी मंदिर दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस को लग रहा है कि शायद ड्राइवर को नींद आ गई होगी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि, वे अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने घटनास्थल को साफ करने और ट्रैफिक सामान्य करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। वहीं, कई नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।