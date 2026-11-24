विजयनगरम में दर्दनाक हादसा: खड़े टैंकर से टकराई SUV, 5 लोगों की मौत
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में मंगलवार सुबह हुए एक गंभीर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सुबह करीब 7:30 बजे नेशनल हाइवे 16 पर सुंदरपेटा गांव के पास एक SUV खड़े टैंकर से जा टकराई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य केंद्र में दम तोड़ दिया।
विशाखापट्टनम के लोग मंदिर से लौटते समय हुए हादसे का शिकार
हादसे के शिकार हुए वकलपुडी श्रीनिवास, कुसुमा रंजनी, बोरा सतीश, स्मृति और कोंडा सूरिबाबू सभी विशाखापट्टनम के रहने वाले थे। ये सभी मंदिर दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस को लग रहा है कि शायद ड्राइवर को नींद आ गई होगी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि, वे अभी भी इसकी जांच कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने घटनास्थल को साफ करने और ट्रैफिक सामान्य करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। वहीं, कई नेताओं ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।