प्रधानमंत्री मोदी भी दंग, सोमनाथ में वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने दिखाए अद्भुत हवाई करतब

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ के अनुष्ठानों में हिस्सा लिया

प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ हवाई करतब देखने तक ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मंदिर के मुख्य अनुष्ठानों जैसे विशेष महा पूजा, कुंभभिषेक और ध्वजारोहण में भी भाग लिया। ये अनुष्ठान मंदिर की परंपराओं के केंद्र में हैं और इनसे कार्यक्रम को एक और भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ मिला। सोमनाथ महोत्सव का आयोजन ही मंदिर की इसी आध्यात्मिक विरासत को धार्मिक आयोजनों के माध्यम से मनाने के लिए किया गया है।