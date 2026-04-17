सूरत: महिला ने पड़ोसी से ऐसे लिया 'बदला', प्रसाद में मिलाकर नींद की गोलियां खिलाईं

डोंडा परिवार ने नखराणी को मोहल्ले से हटाने की मांग की

गवधंभाई को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, वहीं किरण को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। परिवार की एक अन्य सदस्य ईशा ने जब बची हुई मिठाइयों में से नींद की गोलियां निकालीं, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।

पुलिस ने बताया कि उशाबेन इस बात से नाराज थी क्योंकि उसे लगता था कि किरण ने ही उसकी बेटी को भगाने में मदद की थी। इसी गुस्से में आकर उसने यह कदम उठाया। इस डरावने वाकये के बाद अब डोंडा परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि उशाबेन नखराणी को उनके मोहल्ले से हटाया जाए।