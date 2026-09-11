10 दिन में पैकेज्ड फूड पर दिखेंगे चीनी-नमक-फैट के रेड अलर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इन चेतावनियों को 2 चरणों में लाना चाहता है। पहले चरण में जिन उत्पादों में चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट में से 2 चीजों की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिलेगी, तो उन पर एक लाल रंग का षट्कोण यानी छह किनारों वाला चेतावनी निशान लगाया जाएगा। बाद के चरण में नियम और कड़े हो सकते हैं। अदालत ने इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है, लेकिन खाद्य और पेय उद्योग को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आ रही है।