सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, ईसाई धर्म अपनाने पर नहीं मिलेगा SC श्रेणी का लाभ

यह नियम 1950 के संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश पर आधारित है। इसके तहत सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों को ही SC के लाभों के लिए पात्र माना जाता है। ईसाई धर्म अपनाने वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उनके धर्म में जातिगत संरचना नहीं होती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग दोबारा अपने मूल धर्म में लौटने के बाद SC का दर्जा वापस चाहते हैं, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे मूल रूप से SC समुदाय से संबंध रखते थे और उन्होंने ईमानदारी से अपने पैतृक धर्म को दोबारा अपनाया है। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी विश्वसनीय रूप से साबित करना होगा कि उनके मूल जाति समूह और संबंधित समुदाय के सदस्यों ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और वे पूरी तरह उनके साथ घुल-मिल गए हैं।