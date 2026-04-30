तीस्ता सीतलवाड़ के पासपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा,  हर विदेश दौरे पर देनी होगी 'सफाई'

तीस्ता को पासपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए आवेदन करना होगा

सीतलवाड़ के वकीलों ने गुहार लगाई थी कि उन्हें अगले साल वीजा बनवाने और पासपोर्ट का रिन्यूअल कराने के लिए अपना पासपोर्ट मिल सके। जजों ने उनकी यह मांग मान ली। लेकिन इसके साथ एक शर्त भी जुड़ी है। अब उन्हें हर बार विदेश जाने के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन करना होगा, क्योंकि कोर्ट ने यह शर्त अनिवार्य कर दी है।