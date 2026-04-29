सुप्रीम कोर्ट पहुंचा IPS अजय पाल शर्मा की पश्चिम बंगाल में तैनाती का मामला देश Apr 29, 2026

सुप्रीम कोर्ट IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। अजय पाल शर्मा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात थे।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि शर्मा, जिन्हें उत्तर प्रदेश में 'सिंघम' कहा जाता है, दक्षिण 24 परगना में राजनीतिक उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। इन आरोपों के बाद अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव सही मायने में निष्पक्ष हो पा रहे हैं।