सुप्रीम कोर्ट पहुंचा IPS अजय पाल शर्मा की पश्चिम बंगाल में तैनाती का मामला
सुप्रीम कोर्ट IPS अधिकारी अजय पाल शर्मा को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। अजय पाल शर्मा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात थे।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि शर्मा, जिन्हें उत्तर प्रदेश में 'सिंघम' कहा जाता है, दक्षिण 24 परगना में राजनीतिक उम्मीदवारों को डरा धमका रहे हैं और उन पर दबाव बना रहे हैं। इन आरोपों के बाद अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव सही मायने में निष्पक्ष हो पा रहे हैं।
शिकायत में शर्मा पर तटस्थता के नियमों के उल्लंघन का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि शर्मा ने चुनाव ऑब्जर्वर के लिए बनाए गए तटस्थता के नियमों का उल्लंघन किया है। उनका मानना है कि शर्मा के इस बर्ताव से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता खतरे में पड़ सकती है। प
श्चिम बंगाल में बुधवार को 142 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पहले चरण में 93.2 प्रतिशत का रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था। ऐसे में इन आरोपों ने चुनाव की निष्पक्षता पर और भी ज्यादा ध्यान खींच लिया है।