प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

लाइव लॉ के अनुसार, वकील शंकरनारायणन ने कहा, "छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा से संबंधित 2 याचिकाएं हैं। यह मामला इसलिए जरूरी है, क्योंकि यह रोजाना हो रहा है। पुलिस बच्चों के खिलाफ अत्यधिक बल का प्रयोग कर रही है। यह बेरोकटोक जारी है। कुछ नियंत्रण आवश्यक हैं। कोर्ट हमारे और पुलिस के बीच खड़ा है।"

शंकरनारायणन की तत्काल सुनवाई की मांग पर CJI ने याचिकाओं को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।