दलबदल पड़ा भारी: सुप्रीम कोर्ट ने BRS विधायक की अयोग्यता बरकरार रखी

नागेंद्र ने अपनी दलील में कहा था कि BRS में वापस आने पर उन्हें अपनी विधानसभा सीट वापस मिलनी चाहिए। लेकिन जजों ने उनके इस तर्क से असहमति जताई।

कोर्ट ने साफ किया कि संविधान ऐसे मामलों में इसकी इजाजत नहीं देता है। भाजपा नेता अलेटी महेश्वर रेड्डी ने इस फैसले को "संविधान की जीत" बताया। उन्होंने उन विधायकों से अपील की, जिन्होंने पार्टियां बदल ली हैं, कि वे इस्तीफा दें और उपचुनावों के जरिए दोबारा जनता का समर्थन हासिल करें।