सुप्रीम कोर्ट ने रेप घटनाओं पर दिल्ली पुलिस को फटकारा, कहा- अपराधियों में डर पैदा करें

न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुलिस से कहा, "आपको असामाजिक तत्वों के मन में भय पैदा करना होगा। उन्हें यह सोचना चाहिए कि अब कुछ किया तो मारे जाएंगे।"

अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस को जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

उसने कहा, "थोड़ा और कठोर और सख्त होने में संकोच न करें, हो सकता है कि कुछ लोग अनुच्छेद-21 के बारे में हंगामा करें -लेकिन आप आवश्यकतानुसार कार्रवाई करें।"