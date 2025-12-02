कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को POCSO मामले में राहत, सुनवाई पर रोक

लेखन गजेंद्र 01:34 pm Dec 02, 202501:34 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को POCSO मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को येदियुरप्पा के खिलाफ दायर एक मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा मामले को रद्द करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है।