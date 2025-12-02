सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को POCSO मामले में राहत, सुनवाई पर रोक
क्या है खबर?
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को POCSO मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को येदियुरप्पा के खिलाफ दायर एक मामले में सुनवाई पर रोक लगा दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा मामले को रद्द करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली येदियुरप्पा की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है।
सुनवाई
कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी
कोर्ट ने येदियुरप्पा की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि ऐसा केवल मामले को हाई कोर्ट में वापस भेजने के लिए किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि नोटिस जारी करें और इस बीच मुकदमे की कार्यवाही स्थगित रहेगी। येदियुरप्पा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी की है। मामले की अगली सुनवाई जल्द होगी।
मामला
क्या है मामला?
एक नाबालिग लड़की की मां ने बेंगलुरु के सदाशिवनगर थाने में शिकायत दर्ज करा आरोप लगाया है कि वह 2 फरवरी, 2024 को धोखाधड़ी के एक मामले में मदद मांगने येदियुरप्पा के पास गई थीं। उसने कहा कि येदियुरप्पा ने उनकी लड़की का हाथ पकड़ा और उसे एक कमरे में ले गए और कुछ देर बाद बाहर निकले। आरोप है कि उन्होंने लड़की का यौन उत्पीड़न किया। थाने में पुलिस ने POCSO समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था।