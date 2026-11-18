सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पाटीर् (AAP), ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन (AISA) और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जवाब मांगा है। दरअसल, दिल्ली के व्यापारियों ने शिकायत की है कि जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदर्शन करने का अधिकार और अपना कारोबार चलाने का अधिकार, दोनों ही मायने रखते हैं और इनके बीच एक सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है।