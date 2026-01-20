सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े आदेश पर टिप्पणी के लिए मेनका गांधी को फटकारा

मामला क्या है मामला? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पिछली सुनवाई में पीठ की कुछ मौखिक टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। तभी श्रीमती गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने बीच में दखल देते हुए कहा कि बार और बेंच दोनों का कर्तव्य है कि वे सावधानी बरतें। तभी न्यायमूर्ति नाथ ने रामचंद्रन से कहा कि आप कोर्ट को सतर्क रहने को कह रहे हैं, लेकिन आपने मुवक्किल से पूछा कि उन्होंने कैसी टिप्पणियां की हैं।

बयान वकील ने कसाब का नाम लिया तो कोर्ट ने सुनाया न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "क्या आपने उनका पॉडकास्ट सुना है? उन्होंने (मेनका गांधी) कई टिप्पणियां की हैं। आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी?" रामचंद्रन ने कहा, "बिल्कुल। अगर मैं अजमल कसाब के लिए पेश हो सकता हूं, तो उनके लिए भी पेश हो सकता हूं।" रामचंद्रन मुंबई 26/11 हमले के आतंकवादी कसाब का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी थे। इस पर न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, "कसाब ने अवमानना ​​नहीं की, लेकिन आपके मुवक्किल ने की है।"

