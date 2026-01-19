कर्नल सोफिया कुरैशी मामले पर कुंवर शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने में देरी, सुप्रीम कोर्ट नाराज

कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शाह के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी को कहा

लेखन गजेंद्र 03:55 pm Jan 19, 202603:55 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने में देरी को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पर नाराजगी जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और जॉयमाल्य बागची की पीठ ने भाजपा सरकार से कहा कि वह जल्द शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर फैसला ले। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर विशेष जांच दल (SIT) मामले की जांच कर रही है।