सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सुनवाई टाली, याचिकाकर्ताओं से 10 दिन में मांगा जवाब

राहुल और INDIA की तरफ से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से टिप्पणी और आंतरिक बाचतीत को सुरक्षित रखने का आदेश देने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि यह तय करना ज़रूरी है कि फैसले एकमत से लिए गए थे या एकतरफा। इस पर CJI ने कहा कि पीठ को सब पता है, जांच की जाएगी।

तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पेश अधिवक्ता डॉ मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि आयोग फॉर्म-6 में छेड़छाड़ को सही बता रहा है।